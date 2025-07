Cruzeiro derrota Fluminense no Maracanã e assume liderança do Brasileirão

O Fluminense perdeu para o Cruzeiro, no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, com mais de 45 mil torcedores presentes. O time mineiro decidiu o jogo no primeiro tempo com gols de Fabrício Bruno e Kaio Jorge. No segundo tempo, o Fluminense teve boas chances, mas não conseguiu reagir. Com a vitória, o Cruzeiro lidera o Campeonato Brasileiro com 30 pontos, enquanto o Fluminense está na sétima posição com 20 pontos.

A partida também marcou a despedida do atacante Jhon Arias, que está indo para o futebol inglês. O técnico Renato Gaúcho comentou na coletiva de imprensa que Arias era muito valorizado pelo time, mas entendeu sua decisão de seguir seu sonho na Europa.

