O desembargador Peterson Barroso Simão é o novo presidente do TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro). A cerimônia de posse ocorreu no TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), no centro do Rio de Janeiro .

Peterson, que já atuou como defensor público e preside o IMB (Instituto dos Magistrados do Brasil), ocupará a presidência do TRE-RJ pelos próximos dois anos.

O vice-presidente, Claudio de Mello Tavares, ressaltou que o principal desafio é garantir eleições seguras e combater fake news.

aqui!