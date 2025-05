Didico, integrante do Pagode do Adame, é investigado por agressão à ex-mulher

A ex-mulher do músico Matheus Souza de Castro, conhecido como Didico, do grupo Pagode do Adame, acusa-o de agressões.

Beatriz Ramos relatou em redes sociais ter sido agredida em agosto passado e ter registrado um boletim de ocorrência em setembro, após buscar atendimento psiquiátrico.

Ela também mencionou que Didico teria danificado seu carro e a ameaçado.

"Eu quis expor isso agora para me libertar dessa minha dependência emocional", explicou Beatriz.

O caso está sob investigação policial, com uma medida protetiva em vigor. A ex-esposa busca encorajar outras mulheres a denunciarem violência doméstica.

