Diogo Nogueira, Xande de Pilares e Belo são os destaques do fim de semana no RJ

O cantor Belo se apresenta no evento Conexões Urbanas na Vila do João, zona norte do Rio, às 23h, com entrada gratuita, nesta sexta-feira (18).

Diogo Nogueira e Xande de Pilares sobem ao palco do Via Music Hall, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, neste sábado (19). Os ingressos custam a partir de R$ 30.

A roda de samba Resenha dos Amigos do Rena recebe o cantor e compositor Mauro Diniz. O evento gratuito começa às 16h, no Andaraí, na terça-feira (22)