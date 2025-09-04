Dois bandidos são presos após perseguição policial e troca de tiros em Inhaúma

Um tiroteio ocorreu na estrada Adhemar Bebiano, em Inhaúma, na zona norte do Rio de Janeiro , durante uma perseguição policial. Dois homens foram presos após fugirem da polícia em alta velocidade e trocarem tiros. O veículo usado pelos criminosos colidiu após o motorista perder o controle. Dentro do carro foram encontradas drogas como maconha, crack e cocaína. Os suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e resistência à prisão e levados para a delegacia local.



