Dois bandidos são presos após perseguição policial e troca de tiros em Inhaúma

O veículo usado pelos criminosos colidiu após o motorista perder o controle; foram encontradas drogas como maconha, crack e cocaína

RJ no Ar|Do R7

Um tiroteio ocorreu na estrada Adhemar Bebiano, em Inhaúma, na zona norte do Rio de Janeiro, durante uma perseguição policial. Dois homens foram presos após fugirem da polícia em alta velocidade e trocarem tiros. O veículo usado pelos criminosos colidiu após o motorista perder o controle. Dentro do carro foram encontradas drogas como maconha, crack e cocaína. Os suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e resistência à prisão e levados para a delegacia local.

  • rio-de-janeiro-cidade
  • Apreensão de drogas
  • Perseguição policial
  • Tiroteio
  • Tráfico de drogas

