Dois bandidos são presos após perseguição policial e troca de tiros em Inhaúma
O veículo usado pelos criminosos colidiu após o motorista perder o controle; foram encontradas drogas como maconha, crack e cocaína
Um tiroteio ocorreu na estrada Adhemar Bebiano, em Inhaúma, na zona norte do Rio de Janeiro, durante uma perseguição policial. Dois homens foram presos após fugirem da polícia em alta velocidade e trocarem tiros. O veículo usado pelos criminosos colidiu após o motorista perder o controle. Dentro do carro foram encontradas drogas como maconha, crack e cocaína. Os suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e resistência à prisão e levados para a delegacia local.
