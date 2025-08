Dois criminosos são mortos e outros cinco são presos em operação da PM no morro do Urubu

Uma operação da Polícia Militar no morro do Urubu, em Pilares, zona norte do Rio de Janeiro , resultou em dois criminosos mortos e cinco presos. A ação seguiu vídeos de criminosos armados desafiando a polícia nas redes sociais. Durante o confronto, três fuzis, uma pistola, uma granada e drogas foram apreendidos. No conflito, quatro criminosos foram baleados e dois morreram. Um sargento da PM sobreviveu a um tiro graças ao carregador em sua cintura. Um suspeito importante, Alan Costa, fugiu antes da chegada das autoridades.



