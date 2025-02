Dois homens são presos em flagrante durante operação no Complexo da Maré, na zona norte do Rio

Policiais do BOPE e agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro e do Espírito Santo iniciaram, na manhã desta quarta-feira (29), uma grande operação no Complexo da Maré, uma das maiores favelas do Rio. A ação visa combater traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP). Desde o início da operação, os confrontos entre policiais e traficantes têm sido intensos. Moradores relatam que tiros foram disparados logo cedo, a partir das 4h30. A Avenida Brasil e a Linha Vermelha, nos dois sentidos, ficaram fechadas por cerca de 20 minutos. Enquanto isso, barricadas foram incendiadas em diferentes pontos da comunidade, principalmente nas áreas dominadas pelo TCP. A operação foca em cumprir mandados de prisão na parte da Maré controlada pelo TCP, além de outras áreas no Rio de Janeiro, como Laranjeiras, Ramos e Campo Grande, e ainda em Vitória, no Espírito Santo. Até o momento, dois homens foram presos em flagrante na comunidade. Um deles é traficante e portava um fuzil. Drogas e armas também foram apreendidas.