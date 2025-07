'Ele estava correndo atrás dos nossos sonhos', diz esposa de mototaxista atropelado e morto no Rio

Isaías Ribeiro do Nascimento, um mototaxista de 27 anos, morreu após ser atropelado por um carro no bairro Engenho de Dentro, zona norte do Rio de Janeiro . No momento do acidente, por volta das duas e meia da madrugada, os sinais estavam apenas em alerta. Após a colisão, o motorista fugiu do local sem prestar socorro.

Isaías foi levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu aos ferimentos. Testemunhas relataram que o cruzamento onde o acidente ocorreu é conhecido por ser perigoso, com frequentes acidentes e assaltos. Policiais civis investigam o caso e estão analisando imagens de câmeras de segurança.

