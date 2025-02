Emoção de mãe ao descobrir que estudante passou para medicina na Uerj viraliza nas redes sociais

Ana Beatriz Bezerra emocionou a todos ao ser aprovada em oitavo lugar no vestibular de Medicina da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro). O vídeo da comemoração ao lado da mãe viralizou nas redes sociais. Sempre incentivada a perseguir os seus sonhos, a filha da vendedora ambulante dona Eliene conquistou a vaga após duas tentativas.