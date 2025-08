Empresa de eventos fecha e descumpre contratos com mais de 60 casais de noivos no Rio

No Rio de Janeiro , mais de 60 casais enfrentam dificuldades devido ao fechamento da Infinity Garden, que não cumpriu contratos e deixou clientes sem informações sobre suas celebrações de casamento. Alguns noivos não conseguem contato com a empresa, que informou que encerrará atividades. Um processo judicial está em andamento relacionado ao imóvel onde ocorriam os eventos. Denúncias indicam que cerimônias ocorreram em espaço com condições inadequadas e fornecedores não foram pagos.



