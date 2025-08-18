Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
RJ no Ar

Empresário é preso após agredir idoso em clínica veterinária em Duque de Caxias

Discussão começou quando idoso reclamou do atendimento prestado ao seu cachorro; Leonardo Duarte da Silva desferiu ao menos 10 socos e vários pontapés na vítima

RJ no Ar|Do R7

Um empresário de 39 anos foi preso, em Xerém, após agredir um idoso de 71 anos, dentro de sua clínica veterinária, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A discussão começou quando o idoso reclamou do atendimento prestado ao seu cachorro. Leonardo Duarte da Silva desferiu pelo menos 10 socos e vários pontapés na vítima, que sofreu ferimentos e precisou passar por cirurgia emergencial. A Justiça emitiu um mandado de prisão temporária por tentativa de homicídio, cumprido com sucesso pelas autoridades.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • policia-civil
  • agressao
  • rio-de-janeiro-estado
  • Justiça
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.