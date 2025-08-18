Empresário é preso após agredir idoso em clínica veterinária em Duque de Caxias

Um empresário de 39 anos foi preso, em Xerém, após agredir um idoso de 71 anos, dentro de sua clínica veterinária, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro . A discussão começou quando o idoso reclamou do atendimento prestado ao seu cachorro. Leonardo Duarte da Silva desferiu pelo menos 10 socos e vários pontapés na vítima, que sofreu ferimentos e precisou passar por cirurgia emergencial. A Justiça emitiu um mandado de prisão temporária por tentativa de homicídio, cumprido com sucesso pelas autoridades.



