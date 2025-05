Empresário preso por fornecer armas ao Comando Vermelho é capturado em São Paulo

A Polícia Civil prendeu Eduardo Bazana, dono de uma loja de armas e presidente de um clube de tiro em Americana, São Paulo . Ele é suspeito de vender 200 armas e 40 mil munições para o Comando Vermelho no Rio de Janeiro . Um esquema de segurança foi montado para escoltar os caminhões com o arsenal de São Paulo até a cidade da polícia no Rio. A Operação Contenção, que já prendeu 10 pessoas em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Rondônia, revelou o uso de laranjas para lavagem de dinheiro. A investigação apontou movimentação financeira que atingiu cifras milionárias em menos de um mês.



