Esposa de policial da Core morto por bandidos chega ao velório

O velório do policial civil da CORE João Pedro Marquini ocorre na manhã desta terça-feira (01), no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste do Rio de Janeiro .

A juíza Tula Mello, abalada após presenciar o crime, compareceu ao local acompanhada de familiares. O sepultamento está previsto para o meio-dia.

A polícia civil continua investigando o assassinato em meio aos conflitos territoriais na zona oeste do Rio, onde criminosos disputam o controle de áreas, agravando a segurança pública.

