Esquema de segurança para reunião do Brics no Rio será mantido até terça (8)

A cidade do Rio de Janeiro adotou um forte esquema de segurança para o 17º Encontro do Brics. A Força Aérea Brasileira realizou manobras de reabastecimento aéreo, enquanto o Exército, Marinha, e várias forças policiais garantem a segurança com viaturas, helicópteros e equipamentos anti-drones. Desde sexta-feira, três aviões foram interceptados e 81 drones detectados. As medidas de segurança continuarão até terça-feira, quando os chefes de Estado deixarão a cidade.

