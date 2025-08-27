Estelionatária usava 'Boa Noite Cinderela' para dopar vítimas e aplicar golpes

Daniela Guiard, 36 anos, foi detida em Sepetiba, zona oeste do Rio de Janeiro . Acusada de aplicar o golpe do Boa Noite Cinderela e fraudes de falso aluguel, as investigações apontaram que ela publicava anúncios falsos de imóveis em Santos, recebendo pagamentos antecipados sem ser proprietária.

Além disso, havia um mandado de prisão por crime cometido há dez anos, onde dopou um turista alemão e subtraiu seus pertences.

Materiais eletrônicos foram apreendidos para perícia.

