Estudante carioca tira nota máxima na redação do Enem

A carioca Amanda Chaves está entre os 12 estudantes do Brasil que tiraram nota máxima na redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Amanda Chagas conquistou mil pontos ao escrever sobre o tema “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. A jovem contou ter se preparado com bastante treinamento e leitura. Agora, ela sonha em cursar medicina na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).