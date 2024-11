Estudante de medicina que atropelou a própria mãe é indiciado por feminicídio no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou por feminicídio o estudante de medicina Carlos Eduardo Aquino, de 32 anos. Ele foi preso em flagrante após atropelar e matar a própria mãe em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense , no dia 30 de outubro.

Para os investigadores, o suspeito teve a intenção de matar. Carlos foi transferido para a penitenciária de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A expectativa é de que o acusado enfrente o júri popular.

Testemunhas afirmaram que o homem tinha um histórico de agressões contra a mãe. Em imagens gravadas pela irmã, ele agride a vítima durante uma discussão.

O atropelamento

Eliana Lima Tavares, de 59 anos, pilotava uma bicicleta elétrica quando foi atingida pelo filho. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do impacto. Carlos dirigia em alta velocidade e estava na contramão. Após o acidente, o estudante tentou fugir, no entanto, bateu em outro veículo.