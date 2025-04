Policial militar é morto durante assalto em Anchieta, zona norte do Rio

Um cabo da Polícia Militar foi assassinado durante um assalto na avenida Nazaré, em Anchieta, zona norte do Rio de Janeiro, na última quarta-feira (9).

Fábio Cordeiro Mateus dos Santos, de 40 anos, estava na garupa da moto do amigo, quando foram abordados por três bandidos armados. Um dos bandidos apontou a arma para a cabeça do amigo do PM, mas a arma falhou. Fábio não teve tempo de reagir e foi atingido.

Policiais civis que passavam pelo local se confrontaram com os criminosos, que fugiram levando a pistola e pertences do policial. A perícia investiga o caso buscando testemunhas e imagens de câmeras de segurança. Fábio deixa a esposa e quatro filhos.

aqui!