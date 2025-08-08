Ex-jogador do Botafogo atropela quatro pessoas em Vargem Grande, zona oeste do Rio

Um acidente envolvendo um veículo, bicicletas e transeuntes ocorreu na Estrada dos Bandeirantes, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro , na manhã desta sexta-feira (8), deixando quatro pessoas feridas. Duas delas foram levadas em estado grave para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Ariel de Carvalho da Silva, de 41 anos, teve um trauma na cabeça e passa por cirurgia. A outra vítima grave está na sala de trauma da unidade. Outras duas vítimas tiveram ferimentos moderados e receberam os primeiros socorros dos Bombeiros no local.

O condutor do veículo foi identificado como Luan Plácido Moreira da Costa, de 21 anos, ex-jogador da base do Botafogo. Ele permaneceu no local prestando socorro às vítimas. A família do atleta informou que Luan estava indo treinar, quando recebeu a notícia que o pai está internado em estágio terminal. O jogador teria entrado em surto, ocasionando o atropelamento.

