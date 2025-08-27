Explosões de granadas e tiroteio intenso aterrorizam moradores da Pedreira, em Costa Barros
Polícia Militar reforça segurança na região; veículo blindado é posicionado para vigiar as entradas da comunidade
Durante a madrugada, Costa Barros foi palco de um intenso tiroteio, obrigando a Polícia Militar a reforçar a segurança desde cedo. Um veículo blindado foi posicionado estrategicamente para vigiar as entradas do Complexo da Pedreira, dominado por facções.
Moradores registraram explosões de uma granada que atingiu uma residência enquanto dormiam.
A segurança local é prioridade devido às ameaças dos criminosos, com o 41º Batalhão circulando na área para garantir a proteção dos residentes.
