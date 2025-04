Exposição na FGV celebra riqueza da arte afro-brasileira

A exposição "Afro-brasilidade" foi inaugurada na Fundação Getúlio Vargas, em Botafogo, no Rio de Janeiro , contando com mais de 300 obras de artistas afro-brasileiros.

Com curadoria de Paulo Herkenhoff e João Vitor Guimarães, a mostra destaca a diversidade cultural do Brasil, englobando obras dos séculos XIX a XXI. Entre os destaques, estão peças de Aleijadinho, Mestre Valentim e Mestre Ataíde. A iniciativa busca não apenas celebrar a arte, mas também promover um diálogo sobre a pluralidade das culturas afro-brasileiras em diferentes regiões do país.

A exposição é gratuita e está aberta ao público até agosto. A Fundação planeja expandir a mostra para São Paulo no segundo semestre.

