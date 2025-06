Fábrica de salgadinhos com baratas e sujeira abastecia bairros do Rio; polícia interdita local

A Polícia Civil realizou uma fiscalização em uma fábrica clandestina de salgadinhos no bairro do Andaraí, zona norte do Rio de Janeiro .

A operação descobriu um ambiente completamente insalubre, com presença de baratas, moscas e falta de higiene.

A fábrica abastecia barraquinhas em vários bairros, como Tijuca e Copacabana.

Foram encontrados funcionários imigrantes sírios, e a polícia investiga suas condições de trabalho e o risco à saúde pública devido à contaminação dos alimentos.

O local foi interditado e estava repleto de sujeira, com alimentos expostos ao ar livre, sem qualquer cuidado sanitário.

aqui!