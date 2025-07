Facções criminosas rivais trocam tiros no morro do Chaves, em Barros Filho

Um intenso tiroteio no morro do Chaves, em Barros Filho, zona norte do Rio de Janeiro , ocorreu durante a madrugada de sexta-feira (25). O local é controlado pelo Terceiro Comando Puro e há tentativas de invasão por parte do Comando Vermelho. Imagens mostram moradores assustados e motoristas retornando pela contramão no entorno da comunidade.



