Falso agente de saúde tenta aplicar golpe em aposentado e é preso na zona norte do Rio

O golpista Yuri Miranda da Silva, usando a identidade falsa de Vinícius Gouveia, tentou enganar um aposentado, chamado Marcos, na zona norte do Rio de Janeiro . Ele fez contato telefônico e visitou Marcos para uma pesquisa falsa da clínica da família. Durante a visita, obteve informações pessoais, tirou fotos de documentos e imagens de medicamentos.

As ações rápidas da filha do aposentado impediram o golpe, quando ela descobriu o acesso não autorizado ao INSS. Yuri foi preso no dia seguinte, e a polícia investiga possíveis cúmplices. A Secretaria de Saúde alerta que agentes não solicitam dados sigilosos ou fotos.

