Falta de energia causa transtornos no metrô do Rio de Janeiro As linhas 1, 2 e 4 apresentaram interrupções. A estação Central chegou a ser fechada

RJ no Ar|Do R7 20/11/2024 - 16h19 (Atualizado em 20/11/2024 - 16h19 ) twitter

