Família busca jovem desaparecido em Duque de Caxias, Baixada Fluminense

João Carlos Fernandes da Silva, de 20 anos, desapareceu na última sexta-feira em Duque de Caxias. Ele saiu de casa por volta das 16h após trabalhar como distribuidor de panfletos e não voltou.

Os familiares, desesperados, já procuraram hospitais e delegacias sem sucesso. No dia, ele não levou documentos ou dinheiro, apenas o celular, que está desligado. A família busca imagens de câmeras de segurança e destacou que João estava com um casaco semelhante ao do irmão e um boné preto.

A delegacia de homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso. A família espera ansiosamente por qualquer notícia e pede que quem souber de algo entre em contato.

