Família busca justiça por morte de funcionário de restaurante em acidente em São Gonçalo

No dia 12 de março, um sushimen morreu após ser atingido por um carro na contramão, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio . Lucas Ferreira Matos, de 26 anos, estava a caminho de casa quando colidiu com o veículo e foi levado ao Hospital Alberto Torres, onde não resistiu aos ferimentos.

Imagens de câmeras de segurança contestam a versão do motorista, um guarda municipal, que alegou que Lucas avançou o sinal e estava alcoolizado. A família de Lucas afirma não ter sido ouvida pela polícia e encontrou imagens que mostram o carro do guarda na contramão.

A prefeitura de São Gonçalo informou que o guarda não estava de serviço e que o caso está sob investigação da polícia civil.

