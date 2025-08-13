Família busca mulher desaparecida após sair de casa na zona norte do Rio de Janeiro
Mônica Thomaz da Silva, de 58 anos, sumiu no último domingo (10), no bairro Colégio
Mônica Thomaz da Silva, de 58 anos, desapareceu após sair de casa no bairro Colégio, na zona norte do Rio de Janeiro, no último domingo (10). Sem notícias, sua família já registou um boletim de ocorrência e realizou buscas em hospitais. Monique, a filha de Mônica, ressalta o caráter generoso da mãe: "Sempre muito amável, uma pessoa boa de coração, que não tem nada e que se puder tirar a roupa do corpo para servir alguém, ela faria isso". Além da angústia do desaparecimento, a família enfrenta tentativas de golpe. Um golpista pediu R$ 200 alegando que Mônica estaria em Juiz de Fora. O caso é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Informações podem ser repassadas pelo telefone 190 ou Disque Denúncia 2253-1177.
