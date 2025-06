Família de Juliana Marins enfrenta obstáculos para trazer corpo ao Brasil

Juliana Marins, uma brasileira de 26 anos de Niterói, morreu em uma trilha na Indonésia após cair do Monte Rinjani. Embora a documentação estivesse pronta, a companhia aérea informou que o bagageiro estava lotado, impedindo o retorno do corpo ao Brasil. A irmã de Juliana, Mariana, fez um apelo nas redes sociais pela situação. O resgate foi liderado pelo alpinista voluntário Abdu Wagan, que destacou as dificuldades do terreno. A família questiona a causa da morte, apontada como múltiplas fraturas, e planeja uma nova autópsia. A embaixada brasileira está sendo contatada em busca de soluções. A companhia aérea está investigando o ocorrido.



