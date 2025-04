Família de vítima de desabamento no centro do Rio busca justiça Marcos Vinícius morreu no acidente e parentes clamam por responsabilização do proprietário; polícia civil investiga o caso

