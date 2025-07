Febre do 'Morango do Amor' encarece fruta em todo o país

O Morango do Amor tem atraído multidões nas confeitarias do Rio. A receita consiste em morango coberto com brigadeiro e caramelo crocante. Camila, especialista no preparo, explica a importância da seleção cuidadosa dos morangos e os cuidados na preparação do doce.

A calda, composta por açúcar cristal, água, vinagre e glucose de milho, contribui para a aparência atrativa do produto, que tem feito sucesso entre os consumidores cariocas.

aqui!