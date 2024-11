Fechamento CTI pediátrico de hospital surpreende famílias na zona oeste do Rio

O fechamento do CTI pediátrico do Hospital Federal Cardoso Pontes, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro , surpreendeu diversas mães e pais que precisam do atendimento para seus filhos. A ala com seis leitos e equipamento de ponta ficou abandonada. Segundo a coordenação do local, não havia médicos o suficiente.

As crianças que estavam internadas na unidade foram transferidas para o setor de enfermaria da pediatria. Mas, de acordo com a denúncia dos pais e dos funcionários, o local não tem estrutura para atender pacientes com quadros graves.