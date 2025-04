Festival gastronômico de comida portuguesa no Cadeg vai até domingo (27)

O festival gastronômico de comida portuguesa no Cadeg (Mercado Municipal do Rio) vai até domingo (27). O evento espera atrair mais de 20 mil visitantes diariamente, com 23 restaurantes oferecendo pratos diversos com peixes, especialmente bacalhau, e frutos do mar. Além das delícias culinárias, os visitantes podem desfrutar de música tradicional.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!