Festival nordestino, evento afro-brasileiro e espetáculo de mágica agitam o Rio neste fim de semana

Neste final de semana, o Festival Nordestino promete animar o Bangu Shopping, na zona oeste do Rio de Janeiro , com muita música e gastronomia típica, a partir das 16h deste sábado (19). O acesso é gratuito. Na Cidade das Artes, o espetáculo "Ilusões" estreia com mágica de diversos estilos e participação de ilusionistas da França, Espanha e Coreia do Sul. Ingressos estão disponíveis a partir de R$ 25 até domingo (20). Já em São Gonçalo, o festival "Trançar e Esperançar" ocorre de 25 a 27 de julho, no Teatro Municipal, oferecendo oficinas de tranças, feira de moda e apresentações culturais, com entrada franca.

