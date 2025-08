Festival Sabores da Orla chega à reta final com 25 finalistas

A oitava edição do Festival Sabores da Orla anunciou a seleção de 25 quiosques entre mais de 150 participantes, no Rio de Janeiro . A equipe acompanhou a divulgação dos finalistas na orla. No dia 9 de agosto, um júri técnico avaliará os pratos principais em uma competição com tempo limitado para preparo. Eduardo, um dos finalistas, destacou a dedicação de sua equipe na inovação de um sanduíche de mortadela. Os organizadores ressaltam a celebração da cultura e criatividade carioca durante o festival.

aqui!