Flamengo aplica goleada no Juventude e se mantém líder do Brasileirão Com gols de Pulgar, Plata, Danilo, Arrascaeta e Pedro (2x), rubro-negro domina o adversário no Maracanã

RJ no Ar|Do R7 17/04/2025 - 11h01 (Atualizado em 17/04/2025 - 11h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share