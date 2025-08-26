Flamengo atropela Vitória no Maracanã e aplica maior goleada do Brasileirão de pontos corridos

O Flamengo venceu o Vitória por 8 a 0 em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã, diante de 60 mil torcedores. Samuel Lino se destacou ao marcar dois gols e dar três assistências, enquanto Pedro brilhou com três gols, incluindo seu centésimo no estádio. Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique também marcaram, completando o placar. O técnico Filipe Luís comentou sobre a eficácia do time e a postura respeitosa dos jogadores durante a goleada.



