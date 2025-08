Flamengo e Ceará ficam no empate em jogo do Campeonato Brasileiro no Castelão

O Flamengo empatou com o Ceará, em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro, no estádio Castelão. O time de Filipe Luis abriu o placar com um gol de Arrascaeta no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Ceará empatou com Pedro Raul, após duas tentativas em bolas aéreas. O Flamengo permanece na liderança da tabela por critérios de desempate. A equipe reconheceu a queda de desempenho no segundo tempo, com o adversário aumentando a intensidade, e a dificuldade em manter a concentração.



