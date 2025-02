Flamengo vence Botafogo e assume liderança do Campeonato Carioca

O Flamengo venceu o Botafogo por 1 a 0 no clássico da noite desta quarta-feira (12) e assumiu a liderança do campeonato Carioca. Enquanto o Rubro-Negro entrou em campo com um time misto, o Glorioso decidiu ir ao jogo com força máxima. Cerca de 30 mil torcedores estiveram presentes.

Após o apito final, uma confusão generalizada terminou em pancadaria e se estendeu até o túnel que leva ao vestiário. Gerson e Alexander Barboza foram expulsos.