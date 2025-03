Flamengo vence Vasco no Engenhão e abre vantagem na semifinal do Carioca

O Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0 no Engenhão, na zona norte do Rio de Janeiro , em um jogo marcado por sete cartões amarelos e forte pressão vascaína no primeiro tempo. Bruno Henrique marcou aos 21 minutos do segundo tempo, garantindo a vitória rubro-negra.

O próximo jogo da semifinal será no sábado (8), no Maracanã, onde o Flamengo precisará apenas de um empate ou poderá perder por um gol de diferença para avançar à final do Carioca.

