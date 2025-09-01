Logo R7.com
Fluminense empata sem gols com Santos na Vila Belmiro pelo Brasileirão

Time santista marcou um gol nos acréscimos, mas foi anulado por impedimento

RJ no Ar|Do R7

O Fluminense empatou sem gols com o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Durante os acréscimos da partida, o Santos, com Neymar em campo, marcou um gol que foi anulado devido a impedimento, o que trouxe alívio para a torcida tricolor.

