Fluminense empata sem gols com Santos na Vila Belmiro pelo Brasileirão

O Fluminense empatou sem gols com o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Durante os acréscimos da partida, o Santos, com Neymar em campo, marcou um gol que foi anulado devido a impedimento, o que trouxe alívio para a torcida tricolor.



