Fluminense vence Vasco de virada em clássico emocionante no Maracanã

No clássico carioca, pelo Brasileirão, o Fluminense venceu o Vasco da Gama por 2 a 1, no Maracanã, com mais de 46 mil torcedores.

João Victor marcou para o Vasco aos 14 minutos, e o empate veio com um gol contra de Vegetti, antes do intervalo. O gol da vitória do Fluminense veio aos 41 minutos do segundo tempo, marcado por Guga.

Com esta vitória, o Fluminense chegou a 17 pontos e enfrentará o Internacional na próxima rodada.

