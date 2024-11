Força-tarefa faz ação para buscar assassinos de policial federal na zona norte do Rio

A Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Civil, faz uma ação, na manhã desta quarta-feira (6), no Complexo de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro para buscar os responsáveis pelo assassinato do policial federal aposentado Jansen Gomes, de 70 anos, em setembro deste ano.

Os alvos da operação são Caio Marcello Marins dos Santos e Robert da Costa de Oliveira. A polícia investiga o caso como latrocínio.

Durante a operação, um menor em uma atuação suspeita foi apreendido e conduzido a Cidade da Polícia.