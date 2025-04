VÍDEO: Motoqueiro atira aleatoriamente e mata idosa em Belford Roxo

O assassinato de Dona Judite, ocorrido em Heliópolis, Belford Roxo, região metropolitana do Rio de Janeiro , está sob investigação da delegacia de homicídios da Baixada Fluminense.

Ela foi morta por um motoqueiro armado, conhecido pelo apelido 'Da Motinha'. O crime ocorreu durante um ataque a tiros, registrado por câmeras de segurança.

Após o ataque, o suspeito deixou para trás uma sacola com 26 munições não usadas, entregue à polícia. Durante o ocorrido, o motoqueiro alegou que sua chave havia sumido, mas as imagens mostram que ele estava sempre com a moto em funcionamento.

Dona Judite será enterrada no Cemitério de Nova Iguaçu nesta sexta-feira (25) às 10h30. A polícia continua em busca do responsável, enquanto os moradores pedem justiça e segurança.

aqui!