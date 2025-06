Forças de segurança do Rio realizam exercício simulado no Terminal Gentileza

No terminal Gentileza, em São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro , uma simulação de crise testou a resposta das forças de segurança. As equipes do BOP, COE, BAC, CORE, guarda municipal e corpo de bombeiros participaram do exercício.

Um cenário de assalto foi montado: um criminoso fez um funcionário refém e baleou uma mulher. Policiais militares chegaram de helicóptero e, com apoio de um cão, imobilizaram o bandido. O esquadrão antibombas desativou um artefato deixado pelo meliante.

Durante o exercício, o terminal seguiu operando normalmente, garantindo o acesso dos usuários ao transporte público.

