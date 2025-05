Funcionário da Alerj é assassinado em condomínio no Recreio dos Bandeirantes, RJ

Marcelo Matos da Conceição, de 42 anos, foi assassinado em um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro , por volta das 6h45 da manhã desta sexta-feira (30).

A Polícia Militar isolou a área para a chegada da perícia, e marcas de disparos foram encontradas no portão do condomínio. Os tiros parecem ter sido feitos de dentro do condomínio, e a vítima foi atingida na nuca. A Delegacia de Homicídios deve assumir as investigações.

O caso ocorre em meio a preocupações com a crescente violência na região, onde outros homicídios já foram registrados recentemente.

