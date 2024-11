Furtos de cabos assustam moradores em Cachambi, na zona norte do Rio Estima-se que cerca de 400 metros de cabos sejam levados a cada ação como essa, gerando R$ 100 mil com a venda de cobre no mercado paralelo

RJ no Ar|Do R7 28/10/2024 - 10h08 (Atualizado em 28/10/2024 - 10h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share