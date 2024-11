G20: Comitiva do Timor-Leste é roubada na Lapa, região central do Rio de Janeiro

Integrantes da comitiva do Timor-Leste foi roubada no Rio de Janeiro durante o G20 . Uma ativista passeava pela Lapa, na região central, quando foi abordada por suspeitos em uma bicicleta. A mãe dela teve o cordão de ouro arrancado e furtado. O crime aconteceu no dia em que as duas voltariam para casa. O caso é investigado pela Polícia Civil. Os agentes tentam identificar os criminosos que conseguiram fugir.