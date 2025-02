Garçonete suspeita de participar da morte de empresário no Paraná é presa no RJ

Uma garçonete suspeita de participar do assassinato de um empresário no Paraná foi presa pela Polícia Civil do Rio em um restaurante em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio . Jéssica Marçal Rodrigues, de 31 anos, tinha um mandado de prisão em aberto.

Segundo as investigações, o companheiro de Jessica devia R$ 500 mil para a vítima, que foi executada com um tiro na nuca e teve o corpo carbonizado dentro do próprio carro. O crime aconteceu em março do ano passado.