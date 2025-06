Gerente de cafeteria preso por abuso sexual é investigado por destruir provas de câmeras no Rio

Carlos Bernardo Nesquita Lima, gerente de uma cafeteria no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro , foi preso após denúncias de assédio sexual e abuso feitas pelos sócios do estabelecimento. Ele prometia promoções e aumento salarial em troca de favores sexuais e, quando recusado, recorria à força.

Além disso, é investigado por possível destruição de provas das câmeras de segurança. A polícia também apura se utilizava sua suposta proximidade com traficantes para intimidar as vítimas. O inquérito continua em andamento.

aqui!